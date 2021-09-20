كاثرين زيتا جونز .. إطلالة مختلفة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

صدمت ممثلة هوليوود كاثرين زيتا جونز المعجبين بصورة لها على «إنستغرام» أطلت فيها على غير هيئتها المعهودة بالأناقة، فبدت بشعر غير مصفف تماماً.. مع خصل رمادية. وعنون موقع «ديلي ميل» تعليقاً «هل تتقدم جونز بأداء اختبار لفيلم جديد لهاري بوتر؟»، وقد تم تشبيهها في الصورة بروبيوس هاغريد الضخم صاحب الشعر الطويل في السلسلة الخيالية، وذكر أيضاً أنه وجد بديل عن الممثل روبي كولتران العملاق أشعث الشعر، حارس ملاعب مدرسة هوغوورتس للسحر، متجسداً بالممثلة جونز.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً، التي اشتهرت بتألقها قد نشرت عبر «إنستغرام» صورة لها وتوجهت إلى متابعيها البالغ عددهم 3.8 ملايين بسؤال: «أخبروني عن حالة شعركم اليوم».

وسرعان ما انهالت التعليقات والردود فور نشر الصورة، وأجاب أحدهم عن السؤال المطروح بالقول «على نحو مدهش، يبدو أفضل من شعرك نفسه كاثرين!»، بالمقابل جاءت معظم ردود الأفعال على الإطلالة البعيدة عن التكلف وضرورات العمل، متسمة بالإيجابية، وقد علّق أحدهم بالقول: «لقد أحببته برياً ومتحرراً!» وقال آخر: «أحببت الخصلات المجعدة لا بدّ أن تكثري من هذه الإطلالات»، وكتب ثالث ببساطة يقول: «أحب شعرك».

أما متابع آخر متنبه فلاحظ تفصيلاً مخفياً في صورة كاثرين وكتب معلقاً: «أستطيع رؤية قميص جامعة براون»، وذلك في إشارة إلى الأسبوع الحماسي الذي شهد انطلاقة ولدي جونز في حياتهما الجامعية.