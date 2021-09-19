تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري نضال الشافعي عن تطورات جديدة لحالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.

وقال الشافعي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «من فضل الله عليَّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غداً إن شاء الله».

وأضاف: «اللهم اشفني واشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، شفاءً عاجلاً غير آجل».

وذكر موقع «إعلام دوت كوم»، نقلاً عن أحد أصدقاء النجم، أن حالة نضال الشافعي تدهورت إثر مشادة كلامية حصلت بينه وبين منتج فيلمه الجديد «ميني بار».

وأوضح أنه شعر بعدها بعدم اتزان أدى إلى انفجار إحدى الزوائد في القولون، ونُقل إثرها نقله إلى المستشفى، ليمكث هناك عدة أيام.