محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، سبب إعلانه اعتزال الفن واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية،بحسب تغريدة كتبها على حسابه في "تويتر".

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، قال محمد هنيدي، إن "هذه التغريده لا تعدو سوى مزاح مع جمهوره ليس أكثر، ولكنه عاود وفجر مفاجأة بإعلانه أن فكرة البوست ترجع إلى استعداده لبطولة مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، وسيظهر فيها بشخصية مطرب أفراح شعبية".

وأوضح هنيدي، أنه سيعلن عن تفاصيل هذه المسرحية، اليوم "الأحد"، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار تغريدات محمد هنيدي حالة من الجدل، "السبت"، بعد إعلانه عن اعتزال التمثيل، واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية، حيث رأى البعض أنها لاتعدو كونها مزحة خفيفة من فنان كوميدي مشهور، وذهب آخرون إلى تصديق الأمر وفئه ثالثة متشككة فيه.

يذكر أن محمد هنيدي قد عدداً من الأغنيات الشهيرة، في أفلامه السابقة، مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"عندليب الدقي" .