حريق منزل الفنان المصري شريف منير "فيديو"

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري شريف منير، عن اندلاع حريق ضخم في منزله "الخميس"، ونشر عبر «إنستغرام» مجموعة صور للحريق والأضرار، وكتب: «الحمد لله.. قدّر ولطف.. رجال إطفاء المقطم سيطروا على الحريق في وقت قياسي».

وتابع منير: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وابنتي، حيث إنني لم أكن في المنزل حتى السابعة صباحاً، لتصوير بعض الأعمال الفنية، وما حدث كان أثناء عدم وجودي»

ونشرت الفنانة لورا زوجة الفنان شريف منير، مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، أوضح الخسائر التي لحقت بالمنزل، وكيف التهمت النار محتويات غرفة وشوّهت الجدران والأسقف.