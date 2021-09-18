قرار من نقابة الموسيقيين المصرية ضد الفنان أحمد سعد

المصدر: البيان

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر تغريم المطرب أحمد سعد 20 ألف جنيه لمخالفته تعليماتها بعدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك».

وأوضحت النقابة، حسبما أفاد موقع «الشروق»، أن سعد أول من طُبق عليه هذا القرار بعد إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي أول من أمس تم تصويره وإرساله إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين.

وأكد شاكر عدم التهاون في تطبيق قرارات النقابة، مشدداً على ضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

وذكر أنه في حال تكرار المخالفة، تتم إحالة الفنان إلى مجلس التأديب طبقاً للقانون.