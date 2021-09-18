المصريون يودّعون «شبيه السادات»

المصدر: البيان

ودَّع المئات من أبناء محافظة الغربية في مصر المصور الصحفي محسن المنسي، المعروف بـ«شبيه السادات»، بعدما وافته المنية صباح اليوم.

ودُفن جثمان المنسي، الذي رحل إثر صراع مع المرض، بمسقط رأسه في قرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام».

كان الفقيد قد خطف الأضواء بملامحه التي تقترب بشدة من ملامح الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وأصرَّ على الظهور كثيراً، خلال مناسبات عدة، وهو يرتدي الجلباب والنظارة السوداء ويحمل بيد عصا خشبية وفي الأخرى الغليون، محيياً بذلك ذكرى الزعيم العربي.

واكتسب محبة الناس الذين كانوا يلتفون حوله بمرح وسعادة ويلتقطون معه الصور التذكارية، وربما زاد جماهيريته بينهم مشاركته في جمع التبرعات لإقامة مشروعات خيرية.