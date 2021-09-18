محمد هنيدي يعتزل التمثيل وهذه مهنته الجديدة

المصدر: البيان

في تغريدة صباحية أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم السبت، اتخاذه قراراً باعتزال التمثيل، والتحول إلى مجال أغاني المهرجانات.

وقال هنيدي عبر "تويتر" : "قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".

وأضاف: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر ايلول".

وتابع : "أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

ولقيت تغريدتا هنيدي صدى واسعاً وتجاوباً كبيراً من جمهوره ومتابعيه، حيث رأى البعض أنها لاتعدو كونها مزحة خفيفة من فنان كوميدي مشهور، وذهب آخرون إلى تصديق الأمر وفئه ثالثة متشككة فيه.

ويبدو أن محمد هنيدي، المعروف بتفاعله النشط والمستمر عبر ”تويتر“، أراد أن يفاجئ متابعيه بقراره، الذي يبدو أنه كشف عنه في إطار من السخرية والهزل، كون مجال المهرجانات والأغاني الشعبية أصبح دارجاً بشكل أكبر من السينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة.

وأحدثت تغريدات هنيدي في هذا الصدد ردود فعل واسعة وصاخبة في بعضها، حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة أطياف، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي الكوميدي، فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره، وكان هناك من هو بين مصدق ومشكك.

وقالت إحدى متابعيه مازحة" شفناك في عندليب الدقي حول تغير قرارك صير طباخ يمكن يمشي معك".

وقال آخر : "هتنور الأفراح يا عندلييب الدوقي". وأضاف ثالث: عندليب الدقي يااااعندليب و هو احد يقدر ينسى اغنيتك الشهيرة " انتِ الي طلبتي تتطلئي".

وقدم محمد هنيدي عدداً من الأغنيات الشهيرة، في أفلامه السابقة، مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"عندليب الدقي" .

وكان آخر أفلام هنيدي هو "النمس والإنس".

وعلق هنيدي على فيلم "الإنس والنمس"قائلا: لم يكن فيه مواقف صعبة، وذلك لأن المخرج شريف عرفة، منظم بشكل كبير في دور كل ممثل، وفيما يخص أن العمل يشبه فكرة أفلام إسماعيل ياسين، أوضح أن الجن والعفاريت موجودة في كل زمان وأن حدوتة "الإنس والنمس"، مختلفة ومميزة.

وعن نشاطه على مواقع التواصل أوضح هنيدي أنه هو من يتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، معللا سبب تواجده بشكل دائم، بأن هذه الوسائل قربته من الجمهور بشكل كبير، وهو يعمل من أجل الجمهور، لذلك يحب أن يكون دائما معهم على تواصل، على حد تعبيره.