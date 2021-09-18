فيفي عبده: عبد الحليم حافظ كاد يتسبب بطلاقي من زوجي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، موقفاً محرجاً تعرضت له مع الفنان عبد الحليم حافظ، وقالت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، إن زوجها كاد يطلقها عندما رآها مع العندليب الأسمر.

وتروي فيفي حيثيات اللقاء وتقول: "كنت في إمبابة، وبعد ما دخلت الفن استأجرت شقة في الزمالك بـ150 جنيه، حتى أبقى في منطقة الفنانين، كان يقطن إلى جانبي الفنانة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ورشدي أباظة وسامية جمال".

أضافت: "زوجي كان عنده اجتماع في أحد الفنادق، واستنيته تحت على بال ما يخلص، لقيت عبد الحليم حافظ داخل ومعاه شفيق جلال، نادى عليّا وقالي تعالي يا بنت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة أوي، أنا فرحت أوي، وراح واخدني من إيدي وقعدت معاه، نزل جوزي قامت قيامته لما لقاني مع عبد الحليم، قولتله لأ بالسلامة، مطلقناش لكن كنت هطلق بسبب إنه جه لقاني مع عبد الحليم".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، مع النجوم: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.