الحزن يخيّم على أسرة الفنانة المعتزلة جيهان نصر

المصدر: البيان

خيَّم الحزن على أسرة الفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر، إثر وفاة والدها نصر عيسى.

وأعلن حساب الفنانة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النبأ الحزين وشيعت الجنازة اليوم.

وقالت جيهان: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر، تغمده الله بواسع رحمته، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، ولا اعتراض على قضاء الله»، مطالبةً الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن جيهان نصر اعتزلت الفن عام 1999، بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وأنجبت منه 4 أبناء، هم: سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة واسعة في مرحلة التسعينيات.