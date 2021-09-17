فنانة شهيرة تحذف جميع صورها على انستغرام

المصدر: البيان

فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعيها، بحذف جميع صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام في خطوة أثارت علامات استفهام كبيرة حول الأسياي التي دفعتها لذلك.

والفنانة غادة من مواليد محافظة الجيزة في مصر و هي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرا بوفاته وهي في سن الثانية عشرة من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وكان ضابط شرطة.

بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية ثم شاركت في فيلم "أجدع ناس" عام 1993 حتى قدمها المخرج "محمد عبد العزيز" في منتصف التسعينات من خلال الفيلم السينمائي "لماضه" الذي كان بمثابة انطلاقتها الفنية الحقيقية . شاركت بعد ذلك في عدة أفلام سينمائية منها "البطل".

من أعمالها أيضا فيلم "جمال عبد الناصر" عام 1999، "امرأة تحت المراقبة"، "الأجندة الحراء" عام 2000، "سوق العصر"، "العائلة والناس" في عام 2001، ومسلسل "عائلة الحاج متولي" في عام 2001 مع "نور الشريف". "مسألة مبدأ" في عام 2003، محمود المصري – بطة وأخواتها في عام 2004. وفي عام 2006 كان لها سلسلة حافلة من الأعمال وهي: اللي اختشوا ماتوا - عن العشق والهوى - عودة الندلة – 90 دقيقة – زي الهوا.

كما قدمت مجموعة من الأعمال الفنية منها: أولاد الليل – حين ميسرة - 45 يوم. أما في عام 2008 فشاركت في أفلام ليلة البيبي دول – الريس عمر حرب – البلد دي فيها حكومة ، الباطنية – قانون المراغي – أدرينالين – خلطة فوزية – أزمة شرف – دكان شحاته، كما شاركت بعد ذلك في عام 2010 في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة وفيلم بون سواريه وكلمني شكراً.

أما في عام 2011 قدمت غادة عبد الرازق دور في "سمارة". وفي عام 2012 كان لها مشاركات في "مع سبق الاصرار" و"ركلام"، أما في عام 2013 شاركت في "حكاية حياة" و "جرسونيرة".

قدمت في عام 2014 دورها في "السيدة الأولى"، وفي عام 2015 قدمت أيضاً دور في "الكابوس". وكان لها في عام 2017 عمل "حرب كرموز" ومسلسل "ضد مجهول" في عام 2018 ومسلسل "حدوته مرّة" في عام 2019.

كما شاركت أيضاً في عدد من المسرحيات وهي: "طرائيعو" مع محمد هنيدي، "دار الأيتام" و مسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم.

حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى" مع منى زكي وأحمد السقا.