الفنان محمد عز يعلن إصابته بكورونا

المصدر: البيان

أعلن الفنان المصري محمد عز إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"،" إيجابي كورونا الحمد لله على كل حال، دعواتكم بالشفاء".

وشارك الفنان محمد عز، خلال موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، ويجسد محمد عز ضمن أحداث العمل دور "غريب"، وهو أحد رجال الجماعة الإرهابية الذين يتاجرون دائما بالدين، ويكرهون كل من يدعو للحب والسلام.



وبدأ الفنان محمد عز مسيرته الفنية عام 2009، ولكن يعتبر أول عمل رئيسي له هو مسلسل "الأب الروحي"، وشارك بعدها في العديد من المسلسلات، منها "الحصان الأسود، ظل الرئيس، نسر الصعيد، أيوب، عوالم خفية، أبو العروسة، لأخر نفس، لمس أكتاف، طلقة حظ، الأخ الكبير، هجمة مرتدة، ضربة معلم"، كما شارك في عدد من الأفلام، أبرزها "عقدة الخواجة، حرب كرموز، سوق الجمعة، الديزل".