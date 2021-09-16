المصدر: البيان

وفاة المخرج المصري طارق الميرغني

أعلن الفنان ضياء الميرغني وفاة ابن شقيقه المخرج السينمائي طارق الميرغني بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 66 عاما.

وأقيم عزاء الراحل طارق الميرغني مساء اليوم الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنيا.

وعمل طارق الميرغني مساعدا للمخرج علي بدرخان في 3 أفلام هم "الجوع"، الرجل الثالث" و"الرغبة" كما كان مساعد المخرج الراحل محمد شبل في فيلم "كابوس.

وكان الفنان ضياء الميرغني قد أعلن في وقت سابق، عن وفاة المخرج نجل شقيقه على حسابه عبر" فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني".

وطارق الميرغني ولد في 1955، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج في 1982، وعمل مساعد مخرجا مع عدد من المخرجين الكبار أبرزهم علي بدر خان في عدة أفلام أبرزها "الجوع" 1986 "الرجل الثالث" 1995، و "الرغبة" 2002، وعمل أيضا مع المخرج عاطف الطيب، ويعد "الميرغني" عضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.

يذكر أن ضياء الميرغني، يشارك بطولة فيلم "خرجوا ولو يعودوا"، الذي سيتم البدء في تصويره قريبًا.