بايدن وترامب.... ضدان جمعتهما قائمة «تايم»

المصدر: البيان

أعلنت مجلة «تايم» الأمريكية الشهيرة أمس قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة «تايم 100» على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وكان من ابرز المفارقات اللافتة في قائمة «تايم 100» لعام 2021 أن القائمة ضمت الخصمين اللدودين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، ضمن فئة القادة والزعماء السياسيين. ولعل اجتماع الرجلين اللذين يُعدًان طرفي نقيض هو أمر لم يتحقق سوى في المناظرات التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوز بايدن وخروج ترامب من البيت الأبيض. وجاءت «تايم 100» لعام 2021 لتجمع بين الضدين مُجدداً.

وتضمنت فئة القادة والزعماء أيضاً في قائمة هذا العام الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكلاهما كان ضمن قائمة العام الماضي. وأما أبرز القادة الجُدُد على قائمة هذا العام الرئيس السلفادوري الشاب الذي لم يتجاوز الــ 40 عاماً من عمره، نجيب أبو كيلة، والذي ينحدر من أصول فلسطينية.

ومن القادة الجُدُد ضمن القائمة أيضاً كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، ليز تشيني، عضوة مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري وكريمة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني. و أيضاً الطبيبة والعالمة الأمريكية، روشيل وولنسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، ونجوزي أوكونجو إيويالا، الخبيرة النيجيرية في التنمية الاقتصادية، وغيرهم.

وفي فئة الرموز «الأيقونات»، كان من أبرز نجوم القائمة الأمير هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة «ساسيكس»، حيث انضما معا إلى القائمة كشخص واحد.

وتضمنت الأيقونات أيضا نجمة الغناء الأمريكية الأشهر بريتني سبيرز. وقد ضمتها القائمة هذا العام كأيقونة، وليست كفنانة، وذلك بسبب مشاكلها الشخصية مع أبيها ورفضها لوصايته عليها.

وظهرت أيقونتان عربيتان على القائمة كشخص واحد، وهما التوأمان الفلسطينيان محمد ومنى الكرد اللذان باتا ايقونتين بعد دورهما في أحداث حي الشيخ جراح بالقدس، والتي اندلعت في يونيو الماضي.

وفي فئة الرواد، كانت المفاجئة أن المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية المُراهقة، التي ستبلغ العشرين من عمرها في ديسمبر المقبل، اختيرت ضمن الفئة، بل أن صورتها تصدرت غلاف عدد «تايم» الذي تضمن القائمة.

وكان من أبرز أعضاء القائمة في فئة الاسماء الكبيرة «تايتانز» تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، وسيمون بايلز، بطلة الجمباز الأمريكية السمراء ذات الــ 24 عاماً، والتي تُعد لاعبة الجمباز الأكثر فوزاً بالبطولات على مر التاريخ.

وبرز اسم نجمة السينما البريطانية كيت ونسليت ونظيرتها الأميركية سكارليت جوهانسون ضمن فئة الفنانين.

وأخيراً، ظهر اسم رائد الأعمال الأشهر، إيلون ماسك، ضمن فئة المبتكرين.

وتُصدِر «تايم» هذه القائمة بصفة سنوية منذ عام 1999، حيث تتضمن القائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة ومحركة للأحداث خلال العام في مختلف مجالات الحياة. وتحظى القائمة وكذلك الشخصيات الــ 100 المُختَارَة ضمنها كل عام بمكانة مرموقة على مستوى العالم. وكان الموعد التقليدي المعهود للإعلان عن «تايم 100» هو منتصف ابريل من كل عام، إلا أن الموعد تأجل إلى منتصف سبتمبر من كل عام، بدءا من العام الماضي، وذلك بسبب الظروف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».