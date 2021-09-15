حسن يوسف يكشف عن الفيلم الذي ندم عليه

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري حسن يوسف عن أحد الأعمال الفنية التي شارك فيها قديماً وأحس بالندم من جراء ذلك.

وأوضح يوسف، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه ندم على المشاركة في فيلم «ثورة البنات» إلى جانب الفنانة نادية لطفي سنة 1964.

ووصف الممثل القدير مثل هذه الأعمال بـ«الركيكة»، مؤكداً أنه في الوقت الحالي يحافظ على تاريخه الفني ولا يقبل بأي عمل يُعرض عليه.

ولفت إلى أنه رفض أحد الأعمال التي عرضت عليه أخيراً، مبيناً أن السبب الذي دعاه إلى الرفض هو الأجر المتدني.

وقال إنه طلب 5 ملايين جنيه نظير المشاركة في ذلك العمل، لكن الشركة المنتجة رأت أن تدفع 3 ملايين فقط.