وفاة منى الشراح شقيقة الفنانة الراحلة انتصار الشراح

المصدر: البيان

توفيت منى الشراح، شقيقة الفنانة الراحلة انتصار الشراح أمس الثلاثاء.

ونشرت مي العيدان صورة للراحلة منى، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وعلقت: "انتقلت إلى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. لاتبخلوا عليها بالدعاء".

يذكر أن الفنانة الراحلة انتصار الشراح قد ودعت الساحة الفنية الكويتية في 31 يوليو الماضي بعد رحلة عطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.