رسالة من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة إلى مؤسس «فيسبوك»

المصدر: البيان

وجَّه مطرب الأغاني الشعبية المصري عبد الباسط حمودة رسالة إلى مارك زوكربيرج، مؤسس موقع «فيسبوك»، محذراً إياه من خطورة الثغرات.

وكان زوكربيج كتب عبر حسابه: «نضيف طبقة أخرى من الخصوصية والأمان إلى واتساب، خيار تشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية التي يختار الأشخاص تخزينها في غوغل درايف أو آي كلود».

وأضاف: «واتساب هو أول خدمة مراسلة عالمية في هذا النطاق لتقديم رسائل مشفرة ونسخ احتياطي من طرف إلى طرف، وكان الوصول إلى هناك تحدياً تقنياً صعباً يتطلب إطاراً جديداً تماماً للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل».

وردَّ حمودة على زوكربيج، قائلاً: «أعتقد أنه لا يوجد نظام تشغيل محمي بالكامل، ولا بد من وجود ثغرات في واتساب تخضع لخصوصية المستخدمين».