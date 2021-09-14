وفاة فنان مصري في حادث سير

المصدر: البيان

لقي الفنان المصري أحمد هيبة حتفه في حادث سير مأساوي خلَّف عدداً من الضحايا.

وقالت زوجة الراحل، بحسب موقع «اليوم السابع»: «زوجي توفاه الله منذ 3 أيام في حادث ميكروباص، والسواق هرب ومش لاقيينه، وأنا حامل وهولد ابني الرابع كمان كام يوم، وعندي 3 أطفال، ولا أملك قوت يومي».

وأضافت: «السواق دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق، لأن زوجي كان يعمل باليوم».

يُذكر أن بدأ أحمد هيبة بدأ عمله في التمثيل منذ عام 2000 في مسلسل «أوان الورد»، ثم شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: فيلم «الرجل الأبيض المتوسط»، وفيلم «مافيا»، وفيلم «عمارة يعقوبيان»، وفيلم «آسف على الإزعاج»، ومسلسل «تامر وشوقية».