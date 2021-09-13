وفاة فنان سوري اشتهر بلهجته البدوية

المصدر: البيان

نعت نقابة الفنانين السوريين يوم أمس، الفنان السوري فاروق الجمعات، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ63 عاما.

كما نشرت وكالة الأنباء السورية سانا خبر وفاة الفنان السوري الذي اشتهر بأدواره البدوية، وأشارت إلى أن جثمانه سيشيع ظهر اليوم الاثنين.

والفنان فاروق الجمعات من مواليد قرية جباب في محافظة درعا. وتخرج في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1983. وشارك بالعديد من الأدوار المسرحية منها "رحلة حنظلة" و "قبل أن يذوب الثلج" و "الفيل يا ملك الزمان".

كما لعب أدواراً في أعمال تلفزيونية عديدة، منها "البركان"، و"الجوارح"، و"القلاع"، و"الفوارس"، و"فتح الأندلس"، و"قمر بني هاشم"، و"نهاية رجل شجاع"، و"أنشودة المطر"، و"ياسمين عتيق"، و"أوركيديا"، و"حارس القدس"، و"الطواريد"، وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية المميزة.

كما شارك الراحل في أعمال الدراما العربية المشتركة مثل "الهيبة"، و"العراب"، و"فرقة ناجي عطا الله"، و"صقار"، و"حارس الجبل".

وله عدة أدوار سينمائية بينها "مريم" و"دمشق حلب" إخراج باسل الخطيب، و"أيام الضجر" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

وكان للفنان راحل حضور خاص في الدراما التاريخية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك بالكثير من أعمال الإذاعية وفي مسلسلات الدوبلاج.