بريتني سبيرز تعلن خطوبتها لصديقها سام أصغري

المصدر: ويترز

أعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز خطوبتها لصديقها سام أصغري، وذلك في منشور على‭ ‬تطبيق انستغرام أمس الأحد.

ونشرت سبيرز، التي تكافح أمام القضاء لإلغاء أمر وصاية مفروض على شؤونها الشخصية والمالية منذ 13 عاما، تسجيلا مصورا وهي تقف إلى جانب أصغري (27 عاما) وتعرض خاتما في أصبعها.

وأكد براندون كوهين مدير أعمال أصغري لمجلة بيبول خطوبة سبيرز وأصغري.

وتزوجت سبيرز (39 عاما) مرتين من قبل. ففي العام 2004 تزوجت سبيرز صديق طفولتها جيسون ألكسندر لكن الزواج انتهى بعد أيام فقط. وفي وقت لاحق من نفس العام تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين قبل طلاقهما في 2007.

وأصغري مدرب خاص وممثل ظهر في مسلسل "بلاك منداي" (الاثنين الأسود) على شبكة شوتايم.