الإعلامية السعودية مها عبد الله تكشف سبب فزعها على الهواء

المصدر: البيان

كشفت الإعلامية السعودية مها عبد الله عن السبب الذي أدى إلى فزعها على الهواء مباشرة أثناء تقديم برنامجها على شاشة قناة «سكاي نيوز عربية».

وكانت مها تتحدث مع أحد ضيوفها عن لقاح الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فتعرضت للفزع، ما أدى إلى ابتعاد الكاميرا عنها على الفور حتى تستطيع أن تتمالك أعصابها من جديد.

وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي هذا المقطع، متسائلين عن سبب هذا الموقف المثير للجدل.

وعلَّقت مها، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، قائلةً: «أنا توقعت التماس كهربائي، بس طلع قطعة بلاستيك رقيقة جداً وقعت على الأرض عملت نفس صوت الالتماس».

وأضافت ساخرةً: «المهم أنا كنت بترك الاستوديو وأهرب، بس لحقت نفسي في آخر لحظة.. يا روح ما بعدك روح».

يُذكر أن مها عبد الله بدأت رحلتها الإعلامية عام 2010، وخاضت تجربة التمثيل خلال البرنامج الكوميدي «هايبر لوب» الذي بُث خلال شهر رمضان عام 2019.