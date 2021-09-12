حقيقة وفاة الفنان المصري محمد سعد بكورونا

المصدر: البيان

أكد المكتب الإعلامى للفنان المصري محمد سعد أنه يتمتع بصحة جيدة ونفى ما تردد من شائعة عن وفاته بسبب كورونا،مشيراً إلى أن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب من الجميع تحرى الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبار كاذبة، بحسب للمصري اليوم.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.وتصدر اسمه محركات البحث بعد انتشار شائعات عن وفاته.

يذكر أن أخر أعمال محمد سعد فيلم «الكنز2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتنى، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وأخرون، ومن إخراج شريف عرفة.