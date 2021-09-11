اعتزال الفنانة عبلة كامل.. حقيقة أم شائعة؟

المصدر: البيان

كشف الفنان أحمد كمال حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل التي أثار غيابها خلال الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية جدلاً واسعاً.

وقال كمال، خلال لقائه أول من أمس على قناة «الحياة»، إن عبلة رأت أن تبتعد خلال فترة كورونا.

وأوضح أنه ليس لديها ميول للعودة إلى العمل الفني إلا إذا كان هناك تجربة جديدة تجتذب ميولها.

يُذكر أن عبلة كامل قد ارتبط اسمها بشائعات أخرى عديدة، أبرزها إصابتها بالسرطان، ووفاتها.

وكان آخر أعمالها مسلسل «سلسال الدم»، الذي أدت بطولته خلال أجزائه الخمسة، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة ونجاحاً كبيراً.