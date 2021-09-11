The Guilty.. جيك جيلينهال موظف خدمة الطوارئ

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«داخل مركز استقبال مكالمات الطوارئ 911، يحاول موظف الخدمة «جو بايلور» (الممثل جيك جيلينهال) بشتى الطرق إنقاذ متصلة يشعر بأن خطراً كبيراً يحدق بها، ولكنه سرعان ما يكتشف أن ظواهر الأمور لا تشبه بواطنها، وأن مواجهة الحقيقة هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق»، ذلك جانب من حبكة فيلم (The Guilty) «المذنب» الذي يعد المشروع الأحدث للمخرج أنطوني فاكوا صاحب فيلم «يوم التدريب» (Training Day)، والذي من المقرر أن يرى النور مطلع أكتوبر المقبل على شبكة نتفليكس، التي سعت خلال الفترة السابقة إلى شراء حقوق الملكية الخاصة بالفيلم.

«استمع.. احذر»، كلمتان يختتم بهما «تريللر» الفيلم الجديد الذي يلعب بطولته الممثل جيك جيلينهال، الذي يوصف بقدرته على اختيار المشاريع الجيدة، التي تحمل بين مشاهدها سمات النجاح، بدءاً من «ايفرست» (Everest) ومروراً بـ«الهدم» (Demolition) وكلاهما أطلا في 2015، وحققا نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر العالمي، وليس انتهاءً بـ(Stronger) و«أوكجا» وغيرهما الكثير. تريللر فيلم «المذنب» رأى النور أخيراً، حيث نشره جيك جيلنهال على حسابه الرسمي على «انستغرام»، وأرفقه بتعليق قال فيه: «تريللر «المذنب» في دور العرض المحددة خلال سبتمبر وعلى شبكة نتفليكس في 1 أكتوبر.. إخراج أنطوني فاكوا». وخلال أقل من 3 ساعات، نجح تريللر الفيلم الجديد في لفت انتباه أكثر من نصف مليون مشاهد، على «انستغرام»، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع حظوظ الفيلم في حجز مكانة بارزة له على قائمة الأكثر مشاهدة على الشبكة الرقمية.

إلى جانب جيلينهال، تزخر قائمة الفيلم بأسماء لامعة كما الممثل ايثان هوك ورايلي كيو، والشاب بول دانو وغيرهم، الأمر الذي يكشف عن نوعية المواهب السينمائية التي استطاع العمل أن يجذبها، لتجعل منه عملاً يستحق الانتباه. ولكن اللافت في هذا العمل، أنه يعتبر إعادة إنتاج لفيلم دنماركي يحمل العنوان نفسه أطل على الوجود في 2018، ولكن هذه المرة يأتي بلغة انجليزية، حيث تم إجراء بعض التعديلات على سيناريو النسخة الدنماركية، وتولى هذه العملية السيناريست نيك بيزولاتو، صاحب سيناريو فيلم (True Detective)، فيما شارك جيلينهال في عملية إنتاج العمل المقرر عرضه في مهرجان تورينتو السينمائي قبل وصوله إلى أروقة نتفليكس.