Box office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

جددت صالات السينما المحلية خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري، موعدها مع 22 فيلماً متنوعاً، نجحت جميعها في بيع نحو 124 ألف تذكرة.

صدارة شباك التذاكر المحلي لهذا الأسبوع، كانت من نصيب استوديوهات ديزني من خلال فيلم (Shang-Chi).

الذي باع في أول عرض له محلياً 72.887 تذكرة، حيث تدور أحداث الفيلم حول بطل خارق صيني، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تسلك فيها ديزني هذا الدرب، بينما حل في المرتبة الثانية فيلم (Free Guy)، الذي باع 13.159 تذكره، ليرفع إجمالي رصيده إلى 156.020 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 4 أسابيع، وذلك وفق ما أفادت به الإحصاءات الصادرة عن شركة فارس فيلمز لتوزيع الأفلام في دبي.

المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم الأنيميشن (Paw Patrol the movie)، الذي باع 7984 تذكرة خلال هذه الفترة، ليصعد بإجمالي رصيد تذاكره إلى 49576 منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، في حين جاء الفيلم الهندي (Bell Bottom) في المرتبة الرابعة، بعد بيعه 7343 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 56511 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، بينما كانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم الرعب (Candyman)، الذي باع 4458 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 19.818 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل نحو أسبوعين.

من جهة أخرى، بدأت صالات السينما المحلية بالاستعداد لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام، والتي يتوقع أن تبدأ عروضها قريباً، وفي هذا الإطار، نستعرض لكم 3 من أبرز الأعمال المنتظرة، وهي:

Worth

• إخراج: سارة كولانجيلو

• بطولة: مايكل كيتون، ستانلي توتشي، إيمي ريان لورا بينانتي

الفيلم يتناول الفترة التي تلت أحداث 11 سبتمبر، والهجوم الذي تعرض له البينتاغون ومركز التجارة العالمي في نيويورك، حيث يُعين الكونغرس المحامي كينيث فاينبرغ، ليتولى مسؤولية ملف صندوق تعويض ضحايا التفجيرات، وسرعان ما يبدأ كينيث باكتشاف مدى صعوبة مهمته.

No Time to Die

• إخراج: كاري فوكوناجا

• بطولة: دانيال كريغ، رامي مالك، آنا دي ارماس

ينتمي الفيلم إلى سلسله جيمس بوند الشهيرة، وهو يحمل رقم 25 في السلسلة، في هذا الفيلم يواصل دانيال كريغ لعب دور جيمس بوند للمرة الأخيرة، حيث من المقرر من بعده أن يعتزل الشخصية التي جسدها ثلة من نجوم هوليوود، وفيه يظهر فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، لصديقه بوند، الذي ترك الخدمة منذ فترة، ويطلب منه مساعدته في مواجهة شرير غامض، يتسلح بتكنولوجيا جديدة وخطيرة.

Last Night in Soho

• إخراج: إدغار رايت

• بطولة: انيا تايلور جوي، جيسي مي لي، ماي سميث، ديانا ريج

ينتمي هذا العمل إلى سينما الرعب، وقد وصف بأنه من أفضل أعمال المخرج ادغار رايت، وأحداثه تدور بين فترتين زمنيتين، هما الستينيات والوقت الراهن، حول فتاة لديها شغف بتصاميم الأزياء، وتتاح لها فرصة ذهبية للاقتراب من مثلها الأعلى، إلا أن الأمور لا تسير كما يجب.