خالد الصاوي: كنت مدمناً وفكرت في الانتحار

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن سر مثير في حياته الخاصة، موضحاً أنه وقع مدةً في شرك الإدمان وفكَّر في الانتحار.

وقال الصاوي، خلال لقائه أمس على قناة «الحياة»، إن الفن أنقذه من الجنون والانتحار والإدمان ومن كل العبث، رافضاً الإفصاح عن الأشياء التي أدمنها.

وأضاف أنه لن يفاخر بمعصية ولن يجاهر بجريمة، منوهاً بأنه الآن يهتم بتناول الطعام الصحي ويمارس الرياضة وينعم بسعادة في حياته الزوجية.

ونصح كل من يفعل عكس ذلك بأن يعيد حساباته مرة أخرى، متابعاً: «عايز تجرب متجربش البلاوي، فبعض الأشياء إذا جربها الشخص سيقع في أذى ويخسر، فمن الأفضل قبل أن تخوض التجربة شاهد من وقعوا قبلك لتتعلم الدرس».

يُذكر أن خالد الصاوي شارك، خلال رمضان الماضي، في مسلسل «اللي مالوش كبير»، إلى جانب النجوم: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.