بعد طول غياب .. ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لجمهورها

المصدر: البيان

وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة رسالة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستغرام» طمأنتهم خلالها على حالتها الصحية.

وقالت ياسمين لجمهورها: «الحمدلله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمدلله، عاوزاكم تتطمنوا».

وتابعت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا أن دعمكم وسؤالكم هوّن عليا كل اللحظات المرة».

وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت تفاصيل حول الطبيب الذي قام بمعالجة الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل تدهور صحتها.

وقالت إن تحقيقاً داخلياً يجرى حالياً في المستشفى الذي أجريت به العملية لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية أم لا.

وأكدت: أن الجراح الذي أجرى العملية، مشهود له بالكفاءة، لكن الأمر يخضع لمراقبة ومراجعة، حرصاً على التأكد من كل شيء، موضحًا أن غالبية الأساتذة من الأطباء ليسوا من العاملين في المستشفى، وإنما يصنفون على أنهم من الأطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى، فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط.

كما أكدت أن ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة، موضحة أن هناك لجانا في كافة المستشفيات تدقق في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لاعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء.

وتوعد الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته بالحساب بالقانون، مستخدما تعبيرات "تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي" في وصف ما جرى في العملية.

وسافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ 10 سنوات، لاستكمال رحلتها العلاجية.

وقالت مصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تحتاج حاليا لعملية تعديل مسار، على حد تعبير المصادر، نتيجة للثقب الذي حدث في القولون خلال العملية، التي وصفها الأطباء بالمعقدة.

وكشف مصدر طبي، على معرفة بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، سبب سفرها لاستكمال علاجها في سويسرا، موضحا أنها سبق لها أن أجرت بها سابقا عملية قيصرية منذ 10 سنوات.

وتابعت إن عملية ياسمين عبد العزيز في مصر كانت دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، نظرًا للتاريخ الطبي لياسمين عبد العزيز.

وأكد المصدر أنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، ما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته، التي يتبعها التهاب بريتوني.

وأوضح المصدر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالتها استقرت في المستشفى قبل سفرها للخارج، إلا أنها في حاجة لإجراء جراحة جديدة سماها بـ«جراحة تغيير المسار»، لإعادة الأمعاء لمسارها الطبيعي.