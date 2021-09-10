وفاة الفنان العماني صالح شويرد

المصدر: البيان

فقدت الساحة الفنية العُمانية أمس، الفنان العُماني صالح بن عبدالله شويرد، بعد معاناة مع المرض.

ويعدُّ الفنان شويرد أحد أهم الشخصيات التي رافقت المُشاهد على شاشة تلفزيون سلطنة عُمان، منذ بدايات التأسيس الدرامي والمسرحي في السلطنة، واتّسمت مسيرته التي تجسّدت في أعمال فنية تلفزيونية ومسرحية كثيرة، بالطابع الكوميدي الهادف، الذي يقترب من قضايا الإنسان اليومية

بصورة مُتقنة تعالج واقعه بشكل هادف. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

بدأت مسيرة الفنان شويرد من خلال دراسته للمسرح في جمهورية مصر العربية ومن ثم مشاركته المميّزة في مجموعة من الأعمال داخل وخارج السلطنة، ومن بين أعماله الدرامية الفنية، شنجوب والفك المفترس وشمساء وعبود، وأعمال أخرى رسخت في أذهان متابعيه ومحبيه.