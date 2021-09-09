هل خضع لعملية تجميل؟.. محمد رمضان يكشف الحقيقة

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري محمد رمضان حقيقة خضوعه لعملية تجميل، إثر تداول صورة حديثة له بمظهر جديد.

وردَّ رمضان على تلك التكهنات بصورة له في طفولته، مؤكداً عدم صحة أي من تلك الشائعات.

وعلَّق النجم على الصورة الطفولية بسخرية قائلاً، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني».

وأضاف: «الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة».

يُذكر أن هجوماً لاذعاً طال «نمبر ون» من جانب متابعيه عبر «فيسبوك»، بسبب صوره وهو يرتدي قميص وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الأمر الذي قابله رمضان بعدم المبالاة.