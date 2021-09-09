الإعلامي جابر القرموطي يتعرَّض للسرقة

المصدر: البيان

أعلن الإعلامي المصري جابر القرموطي تعرُّضه لجريمة سرقة مدبَّرة بطريقة مثيرة.

وقال القرموطي، أمس، عبر حسابه الخصي في «تويتر»، إن الجريمة تمت أثناء استقلاله سيارة أجرة (تاكسي).

وأوضح أن السارق، الذي كان يركب دراجة بخارية، استولى على هاتفه المحمول وحقيبة كانت ممتلئة بالنقود.

يذكر أن جابر القرموطي اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى عالم الغناء بطريقة «الراب»، إذ طرح أخيراً أول أعماله الغنائية بعنوان «مدرستي»، والعمل من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وشاركه الغناء الفنانون: حبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال.