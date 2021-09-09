الفنان محمد التاجي يكشف حقيقة تدهور صحته

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري محمد التاجي حقيقة تدهور حالته الصحية حسبما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التاجي، في مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «سي بي سي»، أنه يتمتع بصحة جيدة الآن، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو عملية جراحية أجريت له أخيراً بأحد المستشفيات في القاهرة.

وأعرب الفنان الكبير عن استيائه مما أثير حوله من شائعات مقلقة، مؤكداً أنه خضع للعملية وخرج من المستشفى بعدها بيومين.

ونفى كل ما جرى تداوله من حدوث تدهور لصحته، مكذِّباً ما نُشر عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «كلموا بنتي يطمنوا عليّ قالت لهم ده خلاص عمل العملية وبيفوقوه جوا، فجأة الكلام اتحول على السوشيال وكتبوا (صلوا من أجله)، ما أنا كويس أهو، لدرجة إن أنا كنت لسه بفوق من البنج وعملت فيديو لايف عشان أقولهم إن أنا كويس ويصدقوا».

وأضاف: «أنا زي الفل، قاعد ومفيش أي حاجة، هي بس السوشيال ميديا الجديدة دي هي اللي عماله تنشر إشاعات وتعمل كلام محصلش، لذلك لازم يتحط لها حد.. أنا عملت عملية بسيطة وتالت يوم خرجت بس خلاص خلصت الدنيا، شوية ولقيت كلام كتير وده بيقلق ناس كتير حواليا.. يلا الحمد لله بس ده بيبين حب الناس وقد إيه هو شيء كبير والله».