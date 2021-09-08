الفنانة ميمي جمال توضح سبب بعدها عن الأضواء

المصدر: البيان

أوضحت الفنان القديرة ميمي جمال، سبب اختفائها عن الأضواء و قلة أعمالها الفنية مؤخراً بعد مشوار طويل من العمل الفني حيث اناه حاولت العمل لكنها لم تجد التقدير من بعض المخرجين.

وقالت ميمي جمال: "جربت إن أنا اشتغل وبعتوا لي على مسلسل وقريته وقعدت مع المخرج ومش هقول هو مين واتكلمنا على الدور ولما اتكلمنا عن ظروف الحياة وكان المنتج اشتغلت معاه في مسلسلين من 6 سنين وأجري في المسلسلين كان أعلى من الأجر اللي كان عايز يديهولي دلوقتي فقولت له لازم يبقى فيه سواق وعربية وأنا هجيب كوافير ومايكير ولقيت إن التعامل مش هو اللي واخده عليه".

وأضافت: "احنا اتدلعنا والمنتجين دلعونا والمخرجين دلعونا وعايزة إيه يا ست الكل وتحت أمرك وتدخلي البلتوه تلاقي أوضتك نضيفة واللبيسة بتاعتك موجودة يبقى ليكي نفس تشتغلي ولما تحسي إنك مضغوطة من ساعة التوقيع هتشتغلي ازاي ومقدرتش واعتذرت".

وأكدت ميمي جمال أنها تتمنى تقديم أعمال فنية: "عايزة أرجع، وأنا أحب أدوار الأمهات والخالة والعمة، وأنا عملت كل الأدوار ولو لقيت الإنتاج مريحني مش بس الفلوس لكن طريقة التعامل".

وأضافت ميمي جمال خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc أن من أهم أصدقائها من الوسط الفني الفنانة شويكار رحمة الله عليها، كانت على تواصل دائم معها، صلاح عبدالله، رانيا فريد شوقي، صابرين وصفية العمري.

وتابعت قائلة، إنها تحرص دائما على متابعة الدراما المصرية ومن أكثر الأعمال التي نالت إعجابها مسلسل "الاختيار"، مسلسل ياسمين عبدالعزيز "اللي مالوش كبير"، مسلسل "النمر" ومسلسل "المداح".