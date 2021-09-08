ليلى طاهر: سأعود للفن ولكن بشرط

المصدر: البيان

اسبتعدت الفنانة المصرية ليلى طاهر التراجع عن قرار اعتزالها الفن في الوقت الحالي، بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات الماضية.

وكشفت الفنانة المصرية، ليلى طاهر، عن احتمالية عودتها مستقبلا ولكن بشرط وهو أن تكون الأعمال المعروضة عليها هادفة وذا محتوى جيد، وتضيف لها ولتاريخها، ولا تنقص منها".

وأوضحت قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وأتفرغ لحياتي العائلية. وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي"، مشيرة إلى أن "قرار الاعتزال ليس جديدا عليها، وأنها كانت معتزلة منذ 5 سنوات". وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أنها "لا تعرف ما هو وجه الاستغراب من قبل الجميع بخصوص اعتزالها، فهو ليس قرارا جديدا بالنسبة لها"، موضحة أنها "متمسكة بهذا القرار، لأنها لا تريد تقديم أي فن".

وأكدت ليلى أن تاريخها الفني مشرف وراضية عنه، وتفتخر بما قدمته من أعمال على مدار السنوات، بداية من عملها في المهنة، كاشفة أن "العديد لا يظنون أنها اعتذرت لأن أعمالها تذاع بشكل يومي في التليفزيون والفضائيات، وجميعها أعمال هادفة، وأنه لذلك تعجب الجميع من تصريحاتها الأخيرة عن الاعتزال، لأنهم يرونها كل يوم في عمل".

وأكدت أنها "لا تشعر بالبعد عن جمهورها، وأنها سعيدة بالقرار الذي اتخذته منذ 5 سنوات كاملة".