عايدة رياض: عادل إمام ضربني

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض عن موقف مثير وقع بينها وبين الفنان الكبير عادل إمام، موضحةً أنه أقدم على ضربها في أحد المشاهد الفنية.

وقالت عايدة، خلال لقائها مساء أمس على قناة «الحدث»، إن مشهد الضرب في فيلم «اللعب مع الكبار» كان حقيقياً، مشيرةً إلى أنها طالبت عادل بالحرص أثناء المشهد.

وأضافت: «اتضربت بجد، وأستاذ عادل جميل جداً ومحترم، وكان في كذا حركة صعبة، وأنا قولت له خلي بالك مني عشان ممكن أتكسر، قالي لا ما تخافيش».

وأوضحت أن «الزعيم» كان يساعدها في التمثيل حتى تُظهر أفضل ما لديها، لافتةً إلى أنه كان ينتهي من مشاهده ويمنحها الوقت حتى تعطي أفضل إحساس لديها.

ونوَّهت بأنه يهتم بجميع التفاصيل في أعماله، واصفةً إياه بأنه «فنان كبير وعملاق ودايماً متألق حتى وسط النجوم الكبار، هو كمان بيحافظ على شغله وبيهتم بكل تفصيلة وحتى لو ممثلة صغيرة، كان على طول بيصلح ليا حاجات كتير أستاذ عادل أيقونة وهو موصلش للي وصل له من فراغ، هو تعب جداً».

يُذكر أن آخر أعمال عايدة رياض كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، وشاركت فيه مع ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.