إدارة أعمال جديدة للفنانة اللبنانية رولا قادري

المصدر: دبي - البيان

في بيروت تم لقاء بين الفنانة اللبنانية الشابة وشركة هيومانجمنت، حيث تم الاتفاق على عقد عمل مشترك مع الشركة التي ستتولى إدارة أعمالها، وذلك بفعل تفاهم وشراكة جديدة جمعت بين الطرفين.

وقالت الفنانة قادري عن الشّراكة الجديدة التي تربطها بهيو مانجمنت: إنها خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، معبرة عن حماسها لكل ما سينتج عنها من إنتاجات فنية جديدة ستشكل نقطة تحول لمسيرتها.

كما وعدت رولا محبيها بتقديم المزيد من الأعمال الخاصة بها والـ Covers التي اشتهرت بتأديتها ولكن بأسلوب جديد ومبتكر.

من جهة أخرى تستعد رولا لعدة مشاريع فنية جديدة ستتعاون من خلالها مع نخبة من الملحنين والكتاب في الوطن العربي وستبصر النور قريباً.

يذكر أن الفنانة رولا قادري تميّزت بصوتها الحنون الذي مكنها من أداء أغاني الفنانين بطريقتها الخاصة، حيث حصدت موهبتها ملايين المشاهدات على يوتيوب، ودخل صوتها قلوب المستمعين والفنانين.