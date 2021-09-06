قوّاس وسالم يرتجلان الكوميديا في عرض بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «فيو» عن استضافة نجمي الكوميديا الارتجالية رجائي قواس ومحمد سالم، لتقديم عرضٍ كوميدي ممتع يوم السبت المقبل (11 سبتمبر) على خشبة مسرح مول الإمارات، ضمن فعالية فيو كوميدي بوكس أوفيس.

وسبق للفنان الأردني رجائي قواس أن زار الإمارات وقدم عرضاً في إمارة أبوظبي ضمن مهرجان الكوميديا العربية في عام 2016، حيث طرح مواضيع من واقعنا اليومي في قالب كوميدي، تمحورت حول استخدام الأجهزة الحديثة والعلاقات بين الرجال والنساء والنحافة. واكتسب النجم الكوميدي شهرة واسعة، لا سيما في السنوات القليلة الماضية، حيث وصل عدد متابعيه على فيسبوك إلى أكثر من مليون متابع، كما حصد الفيديو الأخير الذي نشره أكثر من مليوني مشاهدة.

أما محمد سالم فيتمتع بشهرة كبيرة في مجال الكوميديا الارتجالية في مصر، حيث فاز بجائزة أفضل مؤد كوميدي في الشرق الأوسط في مهرجان عمّان للكوميديا، كما كان سباقاً في إدخال مفهوم عروض الكوميديا الارتجالية الأسبوعية إلى مصر. وبالإضافة إلى تقديم عروضٍ كوميدية على مدى 28 أسبوعاً في مركز ساقية الصاوي الثقافي في القاهرة، والتي لاقت إقبالاً واسعاً، شارك سالم في مهرجانات دولية متنوعة، بما فيها مهرجان دبي للكوميديا، وفعاليات تودو لكوميديا عطلة نهاية الأسبوع، ومهرجان الكوميديا العربية الأمريكية السابع في نيويورك، وغيرها الكثير.

وتحصد مقاطع فيديو سالم على يوتيوب أكثر من 1.4 مليون مشاهدة بشكل وسطي، كما تشهد قاعدته الجماهيرية توسعاً كبيراً على فيسبوك وإنستغرام. وتتولى شركة سبوتلايت إنترتينمنت للإنتاج إدارة الفعالية التي تنظمها شركة فيو. علماً أن العروض تبدأ من الساعة التاسعة ليلاً وتستمر حتى العاشرة والنصف.