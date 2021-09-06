وفاة الفنان الطبيب سمير الملا

المصدر: البيان

توفي فجر اليوم الإثنين الفنان الدكتور سمير الملا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أشهر من قدم شخصية الطبيب في السينما المصرية.

وأعلنت أسرة الفقيد عن تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر. وفقا لصحيفة المصري اليوم.

شارك سمير الملا في حوالي 50 عملا فنيًا، إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وكان أخر أعماله مسلسل «صاحب السعادة» عام 2014.

تضمن مشوار الراحل دكتور سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات مثل «محمود المصري»، «قلب ميت»، «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة» إلى جانب الظهور ببعض الأفلام، ومنها «لا تبكي يا حبيب العمر»، «أيوب»، «قشر البندق» و«التوربيني»، وكثيرا ما جسد شخصية الطبيب في أدواره.