وزارة الصحة المصرية تقاضي طبيب الإعلامية إيمان الحصري

المصدر: البيان

أقامت وزارة الصحة المصرية أول قضية ضد طبيب الإعلامية إيمان الحصري، موجهةً إليه تهمة إجراء عمليات خاطئة لعدد من المشاهير.

وتقدم عدد من ضحايا الطبيب بدعاوى أخرى لإجرائه عمليات كادت أن تؤدي بحياتهم.

وذكرت بوابة «أخبار اليوم» أن الوزارة أغلقت عيادتين للطبيب ذاته بمنطقتي الشيخ زايد ومصر الجديدة في القاهرة، حيث كان يزاول مهنته في عيادة جلدية مخالفاً بذلك شروط الترخيص.

من جهة أخرى، غادرت الإعلامية إيمان الحصري، أمس، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية جديدة، بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له أثناء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكانت إيمان قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب المتسبب في الخطأ، إلا أن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل الطبيب بكفالة مالية على ذمة عدد من القضايا.