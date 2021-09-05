«ستارز أون بورد» يجمع نجوم الوطن العربي في أنطاليا

المصدر: دبي - البيان

شهدت مدينة أنطاليا التركية رحلة «ستارز أون بورد» الشهيرة ليوسف حرب، حيث أحيا أشهر نجوم الطرب العربي ومن بينهم نجوى كرم، نانسي عجرم، راغب علامة، سيف نبيل، ملحم زين، ونادر الأتات وغيرهم، سلسلة حفلات متتالية أنعشت النشاط الفني وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد افتتح الليلة الأولى من البرنامج كل من النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة، حيث أديا مجموعة من أغانيهما الجديدة وأشعلا أجواء الحفل رقصاً وغناءً حتى منتصف الليل.

وفي الليلة الثانية، تألق كل من النجم ملحم زين، النجم نادر الأتات، والنجم محمد خيري على المسرح، ليحولوا السهرة تباعاً إلى ساحة رقص وفرح متواصلة وخصوصاً من خلال اللون الشعبي والدبكة اللذين يشتهران به.

أما عن الليلة الثالثة والأخيرة، فافتتحها النجم العراقي سيف نبيل من خلال عرض راقص ضخم أبهر الحضور وأمتعه، إضافة إلى غنائه لأشهر أغانيه التي رددها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.

وكان مسك الختام مع النجمة اللبنانية نجوى كرم، حيث أطربت الحضور بصوتها وأدائها وخصوصاً أنها قدمت سلسلة من أجمل أغانيها القديمة التي عرفها الجمهور ورددها منذ انطلاقتها.

كما شارك عدد كبير من فناني الوطن العربي ببرنامج «ستارز أون بورد» من خلال وصلات فنية يومية وهم برواس حسين، عبدالكريم حمدان، إياد طنوس، أندريه سويد، بشار الجواد وطارق الأطرش.

يذكر أن الحضور تنوع بين ممثلين، إعلاميين، ومؤثرين اجتماعيين مثل وسام حنا، نورالدين اليوسف، روزا، ديما الأسدي، ميادة سليمان، عائلة الحناوي، علي الغزاوي، هند نزار، وهيفا حسونة، وقد عبر معظمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في هذا الموسم من «ستارز أون بورد».