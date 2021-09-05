وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينج عن عمر يناهز 39 عاماً

المصدر: د ب ا

أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية بأن المغنية سارة هاردينج، التي كانت إحدى عضوات فريق " جيرلز الاود" الغنائي توفيت اليوم "الأحد" عن عمر يناهز 39 عاما متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.

وكانت سارة قد أعلنت العام الماضي بأنها مصابة بسرطان الثدي، و أن المرض امتد لمناطق أخرى بجسدها.

ويذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام 2002، عندما كانت مشاركة في برنامج " بوب ستار: ذا رايفلز" وهو برنامج يهدف لاكتشاف الفرق الغنائي الرجالية والنسائية.

وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية وانضمت لفريق أصبح يطلق عليه " جيرلز الاود" بجانب كل من نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول.

وتمكن الفريق الغنائي من تحقيق نجاحات كبيرة، وأعلنت عضوات الفريق انفصالهن عام 2013.