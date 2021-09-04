وفاة نجم «سوبر ستار» محمد لافي

المصدر: البيان

توفي، اليوم، المطرب الفلسطيني محمد لافي، نجم برنامج «سوبر ستار».

ونعى الراحلَ زميلُه الفنان هيثم سعيد عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، قائلاً: «انتقل إلى جوار ربه الصديق الطيب وزميلي العزيز في برنامج سوبر ستار الفنان محمد لافي»، واصفاً الخبر بأنه «أكثر من محزن».

وأعرب سعيد عن عميق أسفه على فراق صديقه، راجياً له الرحمة والمغفرة بقوله: «اللهم أسكنه فسيح جناتك وعامله بما انت أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا طيب».

وتفاعلت الفنانة رويدا عطية مع النبأ الجلل، كاتبةً عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «محمد يا حلو القلب، يا طيب وخلوق».

وأضافت: «أقول الله يرحمك، والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو، ستبقى بالقلب دائماً يا غالي».

وتابعت رويدا: «الله يصبرنا على فراقك، ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي، رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون».

يُذكر أن محمد لافي شاب فلسطيني الأصل عاش في الكويت، وفقد بصره في عمر الـ14 نتيجة خطأ طبي، ثم شارك في سوير ستار عام 2003، حيث حظي بشعبية كبيرة آنذاك.