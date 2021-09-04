كيف أصبح خابي لام أبرز مشهور في "تيك توك"؟

المصدر: وكالات

يعتبر الإيطالي خابي لام من أشهر الشخصيات في موقع "تيك توك" حيث استطاع أن يتجاوز العديد من المشاهير في أعداد المتابعين، لتمتعه بتصوير الفيديوهات بطريقة فكاهية فريدة وساخرة.

وفي ربيع عام 2020، بدأت قصة الإيطالي خابي لام السنغالي المولد، البالغ من العمر 21 عاما، حين فقد عمله في أحد المصانع بسبب جائحة كورونا والذي كان مصدر رزقه الوحيد.

وبدافع الملل، انشغل خابي لام بتصوير مقاطع فيديو وتنزيلها في موقع "تيك توك" وكان النجاح الباهر حليفه.

وفي غضون بضعة أشهر، أصبح الشاب أحد أشهر المدونين في موقع "تيك توك" بمتابعين بلغ عددهم 107 ملايين!

شعبية لام الهائلة كانت استثنائية لعدة اعتبارات، لأنه يعمل بمفرده، وليس لديه من يعينه في الإنتاج والتسويق، ولم يلجأ إلى الترويج لنفسه بالإعلانات، ومع ذلك أصبح واحدا من مشاهير الإنترنت.

وتعد صفحة الإيطالي ذي الأصول السنغالية ثاني أكثر الصفحات شهرة في موقع "تيك توك". والمركز الأول كان من نصيب راقصة أمريكية تدعى، شارلي داميليو، تبلغ من العمر 17 عامًا، تتقدمه قليلا بـ 122 مليون شخص متابع.

وكانت هذه الفتاة، أول شخصية مشهورة على الإنترنت تمكنت من تخطي 100 مليون مشترك في موقع "تيك توك".

وعلى الرغم من ذلك، فالشاب لام لديه كل الفرص لتجاوز الراقصة الأمريكية في عدد المتابعين والمعجبين. وفي الشهر الماضي زاد متابعوه بأكثر من 12 مليونا، في حين أن منافسته زاد جمهورها في نفس الفترة بمقدار 2 مليون فقط.