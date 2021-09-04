Ghosted يجمع شمل كريس ايفانز وسكارليت جوهانسون

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن أجندة الممثل كريس ايفانز، مزدحمة هذه الأيام، حيث يستعد حالياً لتصوير مشاهد فيلمه (The Gray Man)، والذي يجمعه للمرة الثانية مع الممثلة الكوبية آنا دى ارماس، والتي أعلنت أخيراً انضمامها إلى طاقم الفيلم رفقة الممثل ريان جوسلينغ، استعداد كريس ايفانز لهذا العمل، لم يمنعه من فتح خط مفاوضات مع منصة أبل الرقمية، للعب بطولة فيلم جديد يحمل عنوان (Ghosted)، ترافقه في بطولته الممثلة سكارليت جوهانسون، حيث سبق لكليهما أن عملا معاً في إطار سلسلة أفلام «افنجرز»، حيث كريس ايفانز ارتدى فيه قناع «كابتن أمريكا» وتسلح بترسه المشهور، بينما ارتدت سكارليت جوهانسون في السلسلة ثوب «الأرملة السوداء»، ليأتي فيلم (Ghosted) ليعيد لم شمل ايفانز وجوهانسون مجدداً، ولكن هذه المرة ستكون خارج إطار لعبة «الأبطال الخارقين»، حيث يدور الفيلم في فلك الرومانسية.

مهمة

الإعلان عن الفيلم الجديد، بدا أشبه بوجبة دسمة لعديد المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، والتي كشفت أن ديكستر فليتشر، سيجلس على كرسي إخراج الفيلم، الذي سيتولى تأليف نصه ريت ريز، بالتعاون مع بول ويرنك، واللذين وقفا وراء مشروعي «ديدبول» و«زومبي لاند»، أما من حيث الإنتاج فسيتولى هذه المهمة ايفانز نفسه، بالتعاون مع ديفيد اليسون ودانا غولدبيرغ، ودون غرانغر، وجميعهم يمثلون شركة «سكاي دانس»، التي سبق لها إنتاج فيلم (The Tomorrow War) للمخرج كريس ماكاي. وبطولة كريس برات، وبيتي جيلبين، وإيفون ستراهوفسكي وغيرهم.

ورغم الضجة الواسعة التي حظي بها المشروع الجديد، إلا أن الشركة المنتجة له آثرت أن تبقي بقية تفاصيله غامضة، حيث لم تكشف بعد عن طبيعة حبكة الفيلم، ومواعيد تصويره، وحتى عرضه، مكتفيه فقط بالإشارة إلى أنه سيكون رومانسياً، يبدو أنه سيسير على خطى فيلم (Romancing the Stone) الذي رأى النور في 1984 ولعب بطولته آنذاك مايكل دوغلاس وكاثلين تيرنر، كما آثرت أيضاً أن تبقي ميزانية الفيلم طي الكتمان، رغم أن الفيلم يعد جزءاً من خطة «ابل» الساعية لاستقطاب أفضل المواهب السينمائية إلى ساحاتها، في إطار منافستها مع نظيرتها من المنصات الرقمية الأخرى.

يذكر أن هذا الفيلم يعتبر «الصفقة الثانية» بالنسبة لسكارليت جوهانسون، منذ قيامها برفع دعوى قضائية ضد شركة ديزني، بشأن انتهاكات العقد الخاصة بإصدار فيلم «الأرملة السوداء» على منصة ديزني بلس.