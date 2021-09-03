شيرين عبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء

المصدر: البيان

دعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قبل إحياء حفلها الغنائي في السعودية أمس الخميس الجمهور للدعاء إلى والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها المستشفى حيث قالت في فيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا :"ادعو لوالدتي علشان هيا في المستشفى، وأنا غصب عني شوية متوترة، بس ان شاء الله جايالكم وأعملكوا أحلى حفلة، ودعواتكم لوالدتي".

وظهرت شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هناء" وزوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس الحفل الذى أطلت فيه بإطلالتين إحداهما بفستان أبيض وآخر باللون الأسود، وتألقت بغناء أشهر أغانيها في الحفل الذى عادت به إلى الغناء على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة وفق اليوم السابع.

وقدّمت شيرين في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها، على رأسها :"انساي" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور.

ووضعت الشركة المنظمة مجموعة شروطا لحضور الحفل، وهي اقتصار الدخول على المحصنين ضد كورونا وفقا للحالة في تطبيق توكلنا "التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية لبيان الحالة الصحية"، وعدم السماح بدخول أي زائر إلى الموقع دون التطبيق.

وظهرت شيرين مؤخراً وهي ترتدي فستان ذهبي مع شعر قصير، مصحوبة بتعليق :"وقت البريق"، لتحصد ألاف الإعجابات وصلت لأكثر من ربع مليون إعجاب في ساعات قليلة، كما عبر عدد كبير عن اشتياقهم لها، وكتبت الفنانة ساندي :"وحشتينا"، فيما علق عدد من النجوم ومنهم نهى عابدين وايتن عامر بإيموجي قلوب.