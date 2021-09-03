فنان شهير يوضح حقيقة شراء يخت لزوجته

المصدر: البيان

اعتقد الكثيرون من محبي الفنان ماجد المصري بأنه قدم يختاً هدية لزوجته لكنه نفى هذا الأمر كلية.

وكان رد الفنان المصري ماجد المصري على ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن شرائه "يخت" وإهدائه لزوجته كهدية بمناسبة عيد ميلادها: "هو حد يشتري يخت في الظروف دي؟ مين يعمل كده؟".

وأوضح أن زوجته كانت متواجدة في رحلة بحرية على مركب في وسط البحر، متابعا بقوله: "مراتي في نص البحر.. هروح لها إزاي؟.. أكيد هركب يخت عشان أوصل لها".

وكان الفنان ماجد المصري، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو له، خلال تواجد أعلى يخت في وسط المياه، وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته، ليعتقد قطاع كبير من الجمهور، أنه يهدي هذا اليخت لها.