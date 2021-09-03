شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنها بخير وسوف تعود إلى بيتها وعملها قريبا.

ووصف الأنباء التى ترددت عن وفاة شقيقته مؤخرا بأنها "شائعات وضيعة".

وقال وائل عبدالعزيز في منشور عبر حسابه في إنستغرام، "ياسمين بخير الحمدلله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

ويحرص وائل عبدالعزيز على طمأنة جمهور شقيقته ياسمين عبد العزيز بشأن حالتها الصحية أولاً بأول بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة ويحث الجمهور بشكل دائما الدعاء لها مع مشاركة صور من ذكرياتها.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز غادرت إلى مدينة جنيف السويسرية لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وكانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم، فقضت 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح الـ 6 من أغسطس.