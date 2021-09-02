الإعلامي تامر أمين يكشف سراً عن حياته الزوجية

المصدر: البيان

كشف الإعلامي المصري تامر أمين سراً عن حياته الزوجية، موضحاً أنه كان يفتقر إلى الفهم الصحيح للحياة.

وذكر أمين أنه لم يكن متقبلاً فكرة إنجاب البنات، مشيراً إلى أنه تمنى أن يكون أول أبنائه من الذكور.

وروى موقفاً مهماً تعرَّض له عندما أنجبت زوجته أول مولودة لهما، مؤكداً أنه لم ينسَه طوال سنوات زواجه.

وقال، خلال برنامجه «آخر النهار»: «كنت مابفهامش، وعايز أول خلفتي تكون ولد، وعندما حملت زوجتي وعلمت أنها حامل في بنت أخفت علي الخبر حتى قبل ولادتها بأسبوع».

وأضاف: «وعندما أخبرتني الدنيا لفت بي، وتركتها يوم الولادة وركبت السيارة ومشيت».

وتابع: «بعد 10 أيام من الولادة ذهبت لزوجتي، وحملت طفلتي الأولى نور، ومع أول بصة كأن حد عاملي غسيل مخ، ونزل حب الدنيا في قلبي ناحيتها، وقبلتها وكبرت في أذنها».

يُذكر أن تامر أمين متزوج بالإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي، وأنجبا ابنتين هما نور وملك.