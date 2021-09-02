وفاة ميكيس ثيودوراكيس أحد ملحّني النشيد الوطني الفلسطيني

المصدر: وكالات

توفي، اليوم، الموسيقار اليوناني الكبير ميكيس ثيودوراكيس، الذي شارك في تلحين النشيد الوطني الفلسطيني، عن 96 عاماً في أثينا.

واشتهر ثيودوراكيس بتأليف موسيقى فيلم «زوربا اليوناني» التي صدحت في أنحاء العالم أجمع.

ويعدّ الراحل، المولود في جزيرة خيوس في بحر إيجه، أشهر المؤلفين الموسيقيين اليونانيين، وفي رصيده مجموعة واسعة جدّاً من الأعمال، وتحوّل رمزاً للمقاومة على مرّ الأجيال.

وكان إسهامه الأهم في إعادة التوزيع الموسيقي للنشيد الوطني الفلسطيني عام 1981، في خطوة عبَّر من خلالها عن تضامنه مع القضية الفلسطينية العادلة، في حين وضع الملحن الفلسطيني حسين نازك التوزيع الموسيقي النهائي للنشيد عام 2005.