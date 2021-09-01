إجراء عملية جراحية للفنان المصري محمد التاجي

المصدر: البيان

خضع الفنان المصري محمد التاجي لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر موقع «المصري اليوم» أن التاجي أُدخل إلى أحد المستشفيات في مصر لإجراء العملية دون الكشف عن طبيعتها.

وتفاعل جمهور النجم الكبير ومحبوه مع النبأ المقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل.

كان محمد التاجي قد شارك، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل «ملوك الجدعنة»، إلى جانب النجوم: مصطفى شعبان، وعمرو سعد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ورانيا يوسف، والفنان الراحل يوسف شعبان، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وآخرين.