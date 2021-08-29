حكم قضائي ضد الفنان محمد رمضان

المصدر: البيان

أصدر القضاء المصري حكماً ضد الفنان محمد رمضان لمصلحة شركة العدل غروب التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم «بطل عادي».

وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بفسخ العقد، وتغريم رمضان 500 ألف جنيه، وفقاً لما ذكره موقع «الشروق» الإخباري.

وألزمت المحكمة أيضاً النجم أداء 12 مليون جنيه إلى الشركة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

يُذكر أن فيلم «بطل عادي» تسبب في إثارة الجدل حوله لعدم موافقة الجهات الرقابية عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد.