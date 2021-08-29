مصر.. الإعلامي طارق علام وزوجته يتعرضان لحادث سير

المصدر: البيان

كشف الإعلامي طارق علام، عن تعرضه لحادث سيارة سيره برفقة زوجته الإعلامية دينا رامزبأحد الطرق السريعة، الذي كان سيودي بحياتهما، حين انفجر إطار سيارته بشكل مفاجئ.

وقال طارق علام على حسابه في "فيسبوك" :"الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم".

يذكر أن الإعلامى طارق علام، كان يقدم برنامج "هدية الرئيس" طوال أيام شهر رمضان المبارك، والذى يقدم جوائز يومية بقيمة 200 ألف جنيه طوال شهر رمضان الماضي.